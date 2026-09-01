Приходи в художественную мастерскую на ночь-кино/ужасов, где реальность встречается с наваждением, а явь с потусторонним. Вначале участники разберут природу гоголевского ужаса: как бытовой реализм переплетается со славянской демонологией и почему страх у классика рождается не из монстров, а из тёмных уголков человеческой души. На проекторе будешь смотреть легендарную экранизацию: «Вий» (1967) — советский фильм ужасов, снятый по одноимённой повести. Просмотр фильма сопровождается творческой свободой: ты будешь делать зарисовки или создавать художественные работы прямо во время сеанса, пытаясь запечатлеть мрачную красоту. Для полноты погружения тебя будут ждать крепкий чай на травах и горячительные напитки для храбрости. Приходи, чтобы заглянуть за черту обыденного и найти эстетику в самом сердце древнего страха. Запись в тг.