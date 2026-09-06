Мастер-класс по приготовлению стейка из премиального отруба говядины. Шеф-повар расскажет, как правильно приготовить вкусное мясо, а сомелье научит подбирать вино к нему. Что тебя ждёт? Узнаешь, как правильно выбирать мясо для стейка, какие существуют отруба, прожарки и почему важен откорм; Каждый желающий сможет пожарить мясо; Научишься правильно готовить шоколадный фондан, узнаешь секреты этого десерта; Приготовишь блюда по меню и продегустируешь их. Поиграешь в винное казино с профессиональным сомелье и научишься подбирать вина к стейкам;. Напитки (чай, кофе, вода, вино) и закуски; Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуски и напитки; Стейк филе-миньон с мятым картофелем и медовой морковью с соус беарнез; Шоколадный фондан с ягодным соусом и мороженым; Винное казино с опытным сомелье.