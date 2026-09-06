ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Стейк и винное казино

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

от 5000₽ до 5500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс по приготовлению стейка из премиального отруба говядины. Шеф-повар расскажет, как правильно приготовить вкусное мясо, а сомелье научит подбирать вино к нему. Что тебя ждёт? Узнаешь, как правильно выбирать мясо для стейка, какие существуют отруба, прожарки и почему важен откорм; Каждый желающий сможет пожарить мясо; Научишься правильно готовить шоколадный фондан, узнаешь секреты этого десерта; Приготовишь блюда по меню и продегустируешь их. Поиграешь в винное казино с профессиональным сомелье и научишься подбирать вина к стейкам;. Напитки (чай, кофе, вода, вино) и закуски; Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуски и напитки; Стейк филе-миньон с мятым картофелем и медовой морковью с соус беарнез; Шоколадный фондан с ягодным соусом и мороженым; Винное казино с опытным сомелье.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения
по подписке
Секулярность: как возник современный мир
Секулярность: как возник современный мир

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста