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Аракульский шихан и пикник у озера Аракуль

Старт: ТЦ Дирижабль, улица Академика Шварца, 17

Начало:

Завершение:

4100₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Барбекю-путешествие, где по настоящему отдохнёшь от городской суеты и насладишься видами Аракульского шихана — мощной грядой скал, на главную вершину которой поднимутся участники похода. Маршрут включает подъём на гору и спуск — часть пути проходит по рельефной горной местности. Это не прогулка по ровной дороге, поэтому рекомендуется учитывать физическую нагрузку и выбирать удобную трекинговую обувь. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.

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