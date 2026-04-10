Аракульский шихан и пикник у озера Аракуль
Старт: ТЦ Дирижабль, улица Академика Шварца, 17
Начало:
Завершение:
4100₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Барбекю-путешествие, где по настоящему отдохнёшь от городской суеты и насладишься видами Аракульского шихана — мощной грядой скал, на главную вершину которой поднимутся участники похода. Маршрут включает подъём на гору и спуск — часть пути проходит по рельефной горной местности. Это не прогулка по ровной дороге, поэтому рекомендуется учитывать физическую нагрузку и выбирать удобную трекинговую обувь. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.
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