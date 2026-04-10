Барбекю-путешествие, где по настоящему отдохнёшь от городской суеты и насладишься видами Аракульского шихана — мощной грядой скал, на главную вершину которой поднимутся участники похода. Маршрут включает подъём на гору и спуск — часть пути проходит по рельефной горной местности. Это не прогулка по ровной дороге, поэтому рекомендуется учитывать физическую нагрузку и выбирать удобную трекинговую обувь. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.