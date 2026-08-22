Отправишься в Пермский край на Усьвинские столбы — огромный массив, который необычайно красив и исторически интересен, а также заглянешь в Каменный город. Трекинг ~ 7 км; Сложность 2 из 5; 800 км на транспорте (в обе стороны); В каждой группе 8 — 18 участников + 1-2 тимлидера-фотографа. Передвигаться будешь на 2-3 кроссоверах/минивенах/микроавтобусе. Выезд из Екатеринбурга в 06:30 от ТЦ Омега (метро проспект Космонавтов), возвращение в город ориентировочно к 23:30 на то же место. Во время путешествия ты: — поднимешься на самую высшую смотровую площадку и увидишь знаменитый Чертов Палец; — прокатишься на моторной лодке по возвращению к точке старта пешего маршрута; — побываешь в Каменном городе; — сделаешь красивые фото и видео на память. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.