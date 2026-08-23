Важно! Бронирование доступно до 19 августа включительно, с собой необходим российский паспорт. Совершишь путешествие на гору Качканар. Вершина очень красива, к тому же, раньше здесь находился буддийский монастырь, от которого осталось много интересных артефактов. Трекинг ~ 12 км; Сложность 2 из 5; 550 км на транспорте (в обе стороны). В каждой группе 8 — 18 участников + 2 тимлидера-фотографа. Будешь передвигаться на 2-3 кроссоверах/минивенах/микроавтобусе. Выезд из Екатеринбурга в 07:00 ТЦ Омега (метро проспект Космонавтов), возвращение в город ориентировочно к 23:00 на то же место. Во время похода ты: — поднимешься на гору Качканар; — сделаешь фото у ступы Будды и загадаешь желание; — прогуляешься до скал и «оседлаешь» массив Верблюд; — насладишься сказочным лесом и горными пейзажами. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.