ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Гора Качканар, статуя Будды, скала Верблюд

Старт: ТЦ Омега, проспект Космонавтов, 41

Начало:

Завершение:

4800₽
Возраст 18+

Про событие

Важно! Бронирование доступно до 19 августа включительно, с собой необходим российский паспорт. Совершишь путешествие на гору Качканар. Вершина очень красива, к тому же, раньше здесь находился буддийский монастырь, от которого осталось много интересных артефактов. Трекинг ~ 12 км; Сложность 2 из 5; 550 км на транспорте (в обе стороны). В каждой группе 8 — 18 участников + 2 тимлидера-фотографа. Будешь передвигаться на 2-3 кроссоверах/минивенах/микроавтобусе. Выезд из Екатеринбурга в 07:00 ТЦ Омега (метро проспект Космонавтов), возвращение в город ориентировочно к 23:00 на то же место. Во время похода ты: — поднимешься на гору Качканар; — сделаешь фото у ступы Будды и загадаешь желание; — прогуляешься до скал и «оседлаешь» массив Верблюд; — насладишься сказочным лесом и горными пейзажами. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста