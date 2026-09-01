Сапы, баня, шашлыки
Метро Динамо, исторический район Мельковская Слобода
Начало:
Завершение:
10000₽
Возраст 18+
Про событие
Двухдневный выезд на сапах и большом каяке, маршрут по реке Чусовая от села Чусовое до деревни Мартьяново. Ночевать будешь на комфортной базе в Мартьяново. Вечером после сплава — баня, горячая купель, кальян и шашлыки. Что взять с собой: Удобная одежда по погоде; Вода и обеденный перекус из любимых вкусностей; Отличное настроение. Подходит для новичков.
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