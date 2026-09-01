ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Сапы, баня, шашлыки

Метро Динамо, исторический район Мельковская Слобода

Начало:

Завершение:

10000₽
Возраст 18+

Про событие

Двухдневный выезд на сапах и большом каяке, маршрут по реке Чусовая от села Чусовое до деревни Мартьяново. Ночевать будешь на комфортной базе в Мартьяново. Вечером после сплава — баня, горячая купель, кальян и шашлыки. Что взять с собой: Удобная одежда по погоде; Вода и обеденный перекус из любимых вкусностей; Отличное настроение. Подходит для новичков.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Рассвет в селе Арамашево
Рассвет в селе Арамашево
по подписке
Закат на хребте Карабаш
Закат на хребте Карабаш
по подписке
Усьвинские столбы и прогулка на лодке
Усьвинские столбы и прогулка на лодке
по подписке
Хребет Нурали и озеро Аушкуль
Хребет Нурали и озеро Аушкуль
по подписке
Гора Качканар, статуя Будды, скала Верблюд
Гора Качканар, статуя Будды, скала Верблюд

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста