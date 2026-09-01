Закат на хребте Карабаш
Старт: ТЦ Дирижабль, улица Академика Шварца, 17
Начало:
Завершение:
4000₽
Возраст 16+
Про событие
Отправишься в загадочный город Карабаш на восхождение Поклонной горы (иначе, хребет Карабаш) — вершину с поклонным крестом, которая по разным источникам называется так же Лысая или Золотая. Отсюда открывается нереальный вид — самое то, чтобы проводить уходящий день, насладиться закатом и вкусно перекусить. Маршрут включает подъём на хребет и спуск — часть пути проходит по рельефной горной местности. Это не прогулка по ровной дороге, поэтому рекомендуется учитывать физическую нагрузку и выбирать удобную трекинговую обувь. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.
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