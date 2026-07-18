Хребет Нурали — это очень живописная и необычная вершина Южного Урала. Увидишь Английский рельеф гор, царство верила и бескрайние просторы. Трекинг ~ 12 км; Сложность 3 из 5; 700 км на транспорте (в обе стороны). Общая информация: В каждой группе 8 — 18 участников + 2 тимлидера-фотографа. Передвигаться будешь на 2-3 кроссоверах/минивенах/микроавтобусе. Выезд из Екатеринбурга в 07:00 от ТЦ Дирижабль, придешь ориентировочно к 23:30. В походе ты: — совершишь подъем на хребет Нурали; — погуляешь по хребту, насладишься невероятными видами близлежащих гор; — полюбуешься расположившимся по соседству озером Аушкуль; — познакомишься с необычной природой Южного Урала. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.