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Хребет Нурали и озеро Аушкуль

Старт: ТЦ Дирижабль, улица Академика Шварца, 17

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4700₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Хребет Нурали — это очень живописная и необычная вершина Южного Урала. Увидишь Английский рельеф гор, царство верила и бескрайние просторы. Трекинг ~ 12 км; Сложность 3 из 5; 700 км на транспорте (в обе стороны). Общая информация: В каждой группе 8 — 18 участников + 2 тимлидера-фотографа. Передвигаться будешь на 2-3 кроссоверах/минивенах/микроавтобусе. Выезд из Екатеринбурга в 07:00 от ТЦ Дирижабль, придешь ориентировочно к 23:30. В походе ты: — совершишь подъем на хребет Нурали; — погуляешь по хребту, насладишься невероятными видами близлежащих гор; — полюбуешься расположившимся по соседству озером Аушкуль; — познакомишься с необычной природой Южного Урала. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.

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