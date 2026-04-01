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Айские притёсы, ГЭС-пороги и качели над обрывом

Старт: ТЦ Дирижабль, улица Академика Шварца, 17

Начало:

Завершение:

4800₽
Возраст 18+

Про событие

Будешь знакомиться с Айскими притёсами и заброшенной Порожской ГЭС. Станция построена в начале 20 века и является памятником международного значения ЮНЕСКО. А невероятные отвесные скалы и качели над обрывом не оставят никого равнодушным. Программа может поменяться в связи с погодными условиями. В стоимость НЕ включено: качели над обрывом, роупджампинг и прочие развлечения, необходима предварительная запись через экстрим-парк GRIFON https://grifon-satka.ru/

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