ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Рассвет в селе Арамашево

Старт: ТЦ Дирижабль, улица Академика Шварца, 17

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 18+

Про событие

В ночь с 19 на 20 сентября (а если быть точнее, 20 сентября в 02:30) отправишься в старинное село Свердловской области, которое было основано еще в 1632 году. Здесь участники понаблюдают за звёздами, проведут время у тёплого костра, встретят восход на живописных скалах и начнут день с приятного чаепития. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Закат на хребте Карабаш
Закат на хребте Карабаш
по подписке
Усьвинские столбы и прогулка на лодке
Усьвинские столбы и прогулка на лодке
по подписке
Хребет Нурали и озеро Аушкуль
Хребет Нурали и озеро Аушкуль
по подписке
Сапы, баня, шашлыки
Сапы, баня, шашлыки
по подписке
Гора Качканар, статуя Будды, скала Верблюд
Гора Качканар, статуя Будды, скала Верблюд

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста