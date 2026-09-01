В ночь с 19 на 20 сентября (а если быть точнее, 20 сентября в 02:30) отправишься в старинное село Свердловской области, которое было основано еще в 1632 году. Здесь участники понаблюдают за звёздами, проведут время у тёплого костра, встретят восход на живописных скалах и начнут день с приятного чаепития. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.