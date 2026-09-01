Рассвет в селе Арамашево
Старт: ТЦ Дирижабль, улица Академика Шварца, 17
Начало:
Завершение:
3900₽
Возраст 18+
Про событие
В ночь с 19 на 20 сентября (а если быть точнее, 20 сентября в 02:30) отправишься в старинное село Свердловской области, которое было основано еще в 1632 году. Здесь участники понаблюдают за звёздами, проведут время у тёплого костра, встретят восход на живописных скалах и начнут день с приятного чаепития. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.
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