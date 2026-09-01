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Да здравствует Мексика!

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

от 3550₽ до 3700₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Зажги по-мексикански! Приготовишь три блюда и продегустируешь их. Работа в группах от 4 до 16 человек. Что тебя ждёт? Узнаешь, все секреты приготовления мексиканской кухни; Совместно приготовишь все блюда по меню; Продегустируешь все приготовленные блюда; Напитки (чай, кофе, вода, бокал вина); Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль, Классическое тако, Фахито с говядиной фламбе, Начос с гуакамоле и сальсой.

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