Хочешь прикоснуться к старинному ремеслу и создать вещь, которой не будет больше ни у кого? Приходи на мастер-класс по верховой набойке —традиционному способу украшения ткани с помощью резных штампов и красок. На встрече будешь декорировать уютные текстильные мешочки, которые идеально подойдут для хранения трав, украшений, подарков или полезных мелочей. Что тебя ждет: — Магия процесса: ты сам выберешь орнаменты, составишь композицию и перенесёшь рисунок на ткань. — Работа с материалами: научишься правильно подбирать краску и работать со штампами (манерами). —Результат: уникальный мешочек с твоим авторским принтом, который заберёшь с собой. Даже если ты никогда не держал в руках штамп — не переживай. Техника набойки проста, медитативна и получается абсолютно у всех. Необходима предварительная запись по телефону +79058014834 (Екатерина).