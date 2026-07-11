Самый сочный мастер-класс по стейкам из премиальной говядины под бокал вина! Что тебя ждёт? Узнаешь, что такое премиальные стейки, чем отличаются разные отруба, подходящие для стейков, а также особенности их приготовления. Узнаешь о различных степенях прожарки, правильной подготовке мяса. Самостоятельно пожаришь стейки! Соберёшь и украсишь свой десерт. Приготовишь совместно блюда по меню и продегустируешь их под бокал вина! Напитки (бокал вина, чай, кофе, вода) и легкие закуски. Получишь электронный рецепт приготовленного блюда. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль. Рибай с копчёной грушей и сливочно-имбирным соусом. Теплый салат со стейком филе-миньон. Сандэ с бананом, карамельным соусом и орешками.