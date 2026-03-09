Мастер-класс по приготовлению морепродуктов. Приготовишь и продегустируешь блюда под бокал вина. Что тебя ждёт? Познакомишься с разными видами морепродуктов: креветки, кальмары, гребешки и узнаешь, как их правильно выбирать и готовить. Научишься обрабатывать морепродукты. Каждый сам соберет свой десерт. Приготовишь и продегустируешь все блюда по меню. Напитки (чай, кофе, вода, бокал вина) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Салат с морепродуктами; Ризотто с гребешками; Десерт из клубники с амаретто.