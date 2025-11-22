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Фестиваль керамики 4ceramics

МЦИ «Главный проспект»
проспект Ленина, 8

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Единственное мероприятие в Екатеринбурге, где можно увидеть и приобрести авторскую керамику со всей России. В залах Международного центра искусств каждая работа выглядит как произведение искусства — будто предмет из музейной коллекции, но только созданный для того, чтобы жить рядом с тобой. Приходи выбрать подарки для себя и близких — с историей, теплом и душой мастера. Что тебя ждёт: • Большой маркет авторской керамики • Возможность приобрести глину и оборудование для того, чтобы самим создать керамику • Встречи с художниками, лекции и презентации • Мастер-классы для детей и взрослых • Атмосфера, в которой рождается вдохновение и общение 22–23 ноября с 12:00 до 20:00

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