Рок в защиту животных
улица Шевченко, 9
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от 400₽ до 700₽
Возраст 16+
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Про событие
Фестиваль «Рок в Защиту Животных» — международная благотворительная акция, которая проходит в различных регионах России и зарубежья. Основная цель фестиваля: привлечь внимание к проблеме жестокого обращения с животными, донести окружающим, что все мы равны в этом мире, и животные и люди. Что убийство, заточение в неволе, насилие и эксплуатация других недопустимы. Во славу хвостиков сыграют: Двуличное лицемерие, Состояние аффекта Жаря Вятская, Нет и не будет, Последнее сентября, GreenPeaceDead
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