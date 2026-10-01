Фестиваль «Рок в Защиту Животных» — международная благотворительная акция, которая проходит в различных регионах России и зарубежья. Основная цель фестиваля: привлечь внимание к проблеме жестокого обращения с животными, донести окружающим, что все мы равны в этом мире, и животные и люди. Что убийство, заточение в неволе, насилие и эксплуатация других недопустимы. Во славу хвостиков сыграют: Двуличное лицемерие, Состояние аффекта Жаря Вятская, Нет и не будет, Последнее сентября, GreenPeaceDead