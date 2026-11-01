Звезда инди-сцены Найк Борзов выступит с большим праздничным концертом. «Лошадка», «Верхом на звезде», «Одна она», «Три слова» — хиты, которые знает каждый уважающий себя фанат рок-музыки. Именно эти песни принесли Найку Борзову всероссийскую любовь и славу, а его вокал не спутать ни с одним другим голосом в мире. Найк Борзов — певец, композитор, поэт и родоначальник инди-движения в России. Сольную карьеру музыкант начал в 90-х. На всю страну прославился в нулевых сначала суперхитом «Лошадка», а затем двумя каноническими пластинками «Супермен» и «Заноза». Также артист представит специальную праздничную программу, подготовленную к Новому году. Зрителей ждет живой звук, полное световое шоу и фирменная теплая атмосфера. В самый разгар зимних праздников, когда город еще утопает в огнях гирлянд, а настроение наполнено теплом и ожиданием волшебства, Найк Борзов подарит незабываемый вечер.