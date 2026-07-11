Mausoleum: «Мировое господство стальных химер»
Гнозис, Первомайская улица, 40
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Завершение:
от 1000₽ до 1300₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Приходи отметитьи 20-ти летний юбилей альбома «Мировое господство стальных химер» легендарной московской панк-хардкор группы Mausoleum. В этот вечер поддержка от групп: Сделка с Совестью — хардкорный панк из Перми. ПЕРЕпила — местный панк рок проверенный временем.
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