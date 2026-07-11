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Mausoleum: «Мировое господство стальных химер»

Гнозис, Первомайская улица, 40

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1300₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Приходи отметитьи 20-ти летний юбилей альбома «Мировое господство стальных химер» легендарной московской панк-хардкор группы Mausoleum. В этот вечер поддержка от групп: Сделка с Совестью — хардкорный панк из Перми. ПЕРЕпила — местный панк рок проверенный временем.

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