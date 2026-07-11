Приходи отметитьи 20-ти летний юбилей альбома «Мировое господство стальных химер» легендарной московской панк-хардкор группы Mausoleum. В этот вечер поддержка от групп: Сделка с Совестью — хардкорный панк из Перми. ПЕРЕпила — местный панк рок проверенный временем.