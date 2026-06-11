Есть артисты, которых слушают в наушниках. А есть те, кого нужно услышать вживую. Sirocco приглашает на сольный концерт — вечер музыки, эмоций, который объединит всех, кому близко его творчество. Любимые треки, особая атмосфера, неожиданные моменты и энергия, которую невозможно передать через экран. При поддержке студии звукозаписи «Связка». Специальный гости: Farsel Ваня Биосферный & Anna Mad Angel The Fedya TOYAR