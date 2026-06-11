ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Sirocco

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Есть артисты, которых слушают в наушниках. А есть те, кого нужно услышать вживую. Sirocco приглашает на сольный концерт — вечер музыки, эмоций, который объединит всех, кому близко его творчество. Любимые треки, особая атмосфера, неожиданные моменты и энергия, которую невозможно передать через экран. При поддержке студии звукозаписи «Связка». Специальный гости: Farsel Ваня Биосферный & Anna Mad Angel The Fedya TOYAR

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Олдскулы: Хэллоуин
Олдскулы: Хэллоуин

от 600₽

Homie
Homie

от 1800₽

Рок в защиту животных
Рок в защиту животных

от 400₽

по подписке
Рок-четверг
Рок-четверг
по подписке
Papa Karlo и Шляпакакрас
Papa Karlo и Шляпакакрас
по подписке
День панка
День панка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи