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Очень страшная вечеринка

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 390₽ до 1000₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Готовь свой самый красивый жуткий образ, собирай друзей и приходи на вечер, где страх превращается в веселье. Тебя ждёт: — Музыка и танцы весь вечер; — Яркие костюмы и атмосфера Хеллоуина; — Свет, драйв и незабываемые эмоции; — Новые знакомства и море впечатлений.

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