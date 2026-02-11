Готовь свой самый красивый жуткий образ, собирай друзей и приходи на вечер, где страх превращается в веселье. Тебя ждёт: — Музыка и танцы весь вечер; — Яркие костюмы и атмосфера Хеллоуина; — Свет, драйв и незабываемые эмоции; — Новые знакомства и море впечатлений.