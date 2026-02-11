Очень страшная вечеринка
улица Шевченко, 9
Начало:
Завершение:
от 390₽ до 1000₽
Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
Готовь свой самый красивый жуткий образ, собирай друзей и приходи на вечер, где страх превращается в веселье. Тебя ждёт: — Музыка и танцы весь вечер; — Яркие костюмы и атмосфера Хеллоуина; — Свет, драйв и незабываемые эмоции; — Новые знакомства и море впечатлений.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи