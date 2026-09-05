Это было время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда все прыгали под Global Deejays и The Drill, чувствовали драйв от Benny Benassi и Eric Prydz, теряли голову под Alex Gaudino и Tiesto, когда орали толпой под Bob Sinclar и DJ Smash. В эту ночь ты откроешь портал в ту эпоху: — легендарные клубные хиты 2008-го; — атмосфера, когда тусовка была важнее лайков. Для тебя выступят: 21:00 Twist 22:00 Vegas 23:00 Fridrikh 00:00 Lekhem 01:00 Fridrikh 02:00 Vegas 03:00 Lekhem