Слияние двух вечеринок — «Прыг-скока» и челябинского «Джека» — под лайв казанского музыканта Тимура Птахина. Ночь, полная озорства, от прыгскокеров пройдет вместе с челябинскими биг боссами «Джек», голосующих за сырую, прагматичную и сердитую хаус-музыку. Тимур Птахин — звезда вечеринки, казанская легенда и музыкант, смешивающий эйсид-хаус с нью вейвом и минимал-синтом. Резидент московского объединения No Wave! и член команды казанского бара «Соль». К костяку «Прыг-скока» из Тбилиси присоединится дружище V.Bardak, а половину вечеринки заберет под свое крыло козырное южноуральское трио: Fuurir, Alex Ferrari и Bdo2cup. Кстати, это ещё только часть новостей от летней коллабы «Прыг-скок» х «Джек». TIMUR PTAHIN ~ live Groza V.Bardak Addkigch & Da Shi Fuurir Bdo2cup Alex Ferrari