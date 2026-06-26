Прыг-скок х Джек х Тимур Птахин
улица Малышева, 29А
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от 700₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Слияние двух вечеринок — «Прыг-скока» и челябинского «Джека» — под лайв казанского музыканта Тимура Птахина. Ночь, полная озорства, от прыгскокеров пройдет вместе с челябинскими биг боссами «Джек», голосующих за сырую, прагматичную и сердитую хаус-музыку. Тимур Птахин — звезда вечеринки, казанская легенда и музыкант, смешивающий эйсид-хаус с нью вейвом и минимал-синтом. Резидент московского объединения No Wave! и член команды казанского бара «Соль». К костяку «Прыг-скока» из Тбилиси присоединится дружище V.Bardak, а половину вечеринки заберет под свое крыло козырное южноуральское трио: Fuurir, Alex Ferrari и Bdo2cup. Кстати, это ещё только часть новостей от летней коллабы «Прыг-скок» х «Джек». TIMUR PTAHIN ~ live Groza V.Bardak Addkigch & Da Shi Fuurir Bdo2cup Alex Ferrari
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