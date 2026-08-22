Под треки юности были школьные дискотеки, первые вечеринки, выпускные, поездки с друзьями, летние ночи и моменты, которые спустя годы вспоминаются с улыбкой. Когда любимые хиты 90-х, 00-х и 10-х звучат вживую в исполнении кавер-группы, весь зал превращается в один большой хор, а танцпол в место, где никто не стесняется танцевать и подпевать. А между любимыми песнями тебя ждут большая дискотека до самого утра, легендарные SEGA и Dendy, бирпонг, яркие GO-GO, аква-грим с неоном и блестками, конфетти и атмосфера той самой вечеринки, на которой время пролетает незаметно. А ещё среди гостей, забронировавших столики, разыграют 10 000 рублей.