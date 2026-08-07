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Вечно молодой

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

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Завершение:

от 700₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Дискотека девяностых и нулевых. Солнышко и Ручки, Знаешь ли ты и А у реки, Фаина и Крошка моя, Нас не догонят и Позови меня с собой, Britney Spears и MС Hammer, МакSим и Валерий Меладзе, Dr. Alban и Madonna, Тату и Рефлекс, Aqua и Scooter и много чего ещё.

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