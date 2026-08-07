Дискотека девяностых и нулевых. Солнышко и Ручки, Знаешь ли ты и А у реки, Фаина и Крошка моя, Нас не догонят и Позови меня с собой, Britney Spears и MС Hammer, МакSим и Валерий Меладзе, Dr. Alban и Madonna, Тату и Рефлекс, Aqua и Scooter и много чего ещё.