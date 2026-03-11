Вторая часть страшно крутой вечеринки в самой главной комнате ужасов Екатеринбурга — Корчме «Пристанище». Пробирающий до дрожи лайн-ап: — мьюты; —Чары Спали; —б/у японец (Челябинск); —внимание (Реж, Свердловская область); —Перегруз (Миасс) Наряжайся в костюм и участвуй в розыгрыше секретных призов — с прошлого «кошмара» никто не ушёл недовольным.