Кошмар на улице Бебеля, часть вторая
улица Бебеля, 124
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Завершение:
от 777₽ до 1000₽
Возраст 18+
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Про событие
Вторая часть страшно крутой вечеринки в самой главной комнате ужасов Екатеринбурга — Корчме «Пристанище». Пробирающий до дрожи лайн-ап: — мьюты; —Чары Спали; —б/у японец (Челябинск); —внимание (Реж, Свердловская область); —Перегруз (Миасс) Наряжайся в костюм и участвуй в розыгрыше секретных призов — с прошлого «кошмара» никто не ушёл недовольным.
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