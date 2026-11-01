ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Терапевтическая художественная практика

Mirvoir
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

«Облик кошмара/Роль страшных образов в культуре и сказаниях» Чудовище, скрывающееся в темноте, или дух, смотрящий на спящего… В сказаниях разных народов встречаются похожие образы. Страшные сказания передавали из поколения в поколение и помогали говорить о тревогах, которые трудно выразить прямо: болезнях, голоде, жестокости и смерти. При этом один и тот же образ в разных культурах может иметь разный смысл — чудовище не всегда скрывает конкретное событие. Сходство страшных историй объясняется общими переживаниями людей. За кошмарными образами часто стоят реальные угрозы и страх перед неизвестным. Рассказывая о них, люди не только пугали друг друга, но и пытались понять опасность и научиться её избегать. В пятницу 13-го будет особенный вечер. С завязанными глазами создашь образ кошмара, а затем обсудишь, какие тайны переживаний он может открыть. Запись в ТГ

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Интервью с фельдшером скорой помощи
Интервью с фельдшером скорой помощи

300₽

Азиатские каникулы
Азиатские каникулы

от 3550₽

Цикл встреч «Одиночество в большом городе»
Цикл встреч «Одиночество в большом городе»
c
по

400₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

800₽

Стендап в темноте
Выбор редакции
Стендап в темноте

1000₽

Кино как повод: «Место встречи»
Кино как повод: «Место встречи»

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи