«Облик кошмара/Роль страшных образов в культуре и сказаниях» Чудовище, скрывающееся в темноте, или дух, смотрящий на спящего… В сказаниях разных народов встречаются похожие образы. Страшные сказания передавали из поколения в поколение и помогали говорить о тревогах, которые трудно выразить прямо: болезнях, голоде, жестокости и смерти. При этом один и тот же образ в разных культурах может иметь разный смысл — чудовище не всегда скрывает конкретное событие. Сходство страшных историй объясняется общими переживаниями людей. За кошмарными образами часто стоят реальные угрозы и страх перед неизвестным. Рассказывая о них, люди не только пугали друг друга, но и пытались понять опасность и научиться её избегать. В пятницу 13-го будет особенный вечер. С завязанными глазами создашь образ кошмара, а затем обсудишь, какие тайны переживаний он может открыть. Запись в ТГ