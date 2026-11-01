Знакомо ли тебе состояние: я маленький и одинокий в этом большом холодном городе? А, может быть, кто-то ощущает это прямо сейчас, и вчера тоже, и позавчера…. Музей истории Екатеринбурга приглашаем на цикл встреч всех, кто чувствует себя никому не нужным и не близким. Кто не знает, куда пойти после работы/учебы. Не знает, как найти друзей, как получить простое человеческое тепло. Кто подозревает, что этот большой город может быть гостеприимным, но не знает, как открыть для себя Екатеринбург с этой стороны. Что в планах? — Собираться небольшой компанией в знаковом для Екатеринбурга Доме-Коммуне. — Чувствовать себя и говорить о своих чувствах с другими. — Исследовать темы, связанные с психологией человеческих отношений. — Пить чай. — Осваивать навыки знакомства, общения, поддержки. — Слушать истории, делиться своими. Встречи проходят по воскресеньям.