Будешь смотреть фильм и разговаривать после. Без лекций, без оценок и без правильных ответов. С психологом, который не учит жизни и не раздаёт диагнозы, а просто будет рядом и поможет сделать пространство тёплым и безопасным для встречи с собой и друг с другом. ⠀⠀⠀ Камерный, диалоговый, почти театральный. Одна локация на весь фильм. И когда визуально меняется мало, на первый план выходит другое. Каждый человек, его ситуация и жизнь становятся целым миром. ⠀⠀⠀ Пусть ты не видишь самих событий, которые происходят с людьми. Но ты слушаешь их, как это было, что человек чувствовал, наблюдаешь как движутся его мысли. И как он совершает выбор. ⠀⠀⠀ «Я не чудовище. Я кормлю чудовищ», — единственное, что говорит о себе тот, кто сидит в кафе и к кому приходят люди со своими желаниями и надеждами. ⠀⠀⠀ После фильма хочется поразмышлять и поговорить о разном. ⠀⠀⠀ Конечно, всё всегда неоднозначно. И это как раз тот случай, когда вопросов после фильма больше, чем ответов. Потому тебе определённо будет о чём поговорить. Для записи пиши в личку сообщества в вк.