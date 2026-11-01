Интервью с фельдшером скорой помощи
Первомайская улица, 18
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 16+
Про событие
Когда ты вызываешь скорую, для тебя это ЧП, а для бригады — один из двадцати вызовов за сутки. На новой встрече цикла интервью «После работы» поговоришь с фельдшером скорой помощи о том, как эта служба устроена изнутри и чего о ней не знают обычные люди. — как выглядит типичная 24-часовая смена и почему скорая иногда едет так долго? — сколько получает фельдшер и можно ли выжить на одну ставку? — кто и что мешает работать: бюрократия, планшеты, жалобы или вызовы «на температуру 37,2»? — что такое «оптимизация» в медицине и как она влияет на помощь? Приходи слушать и задавать свои вопросы напрямую. А если не получается прийти — оставляй вопросы в комментариях под постом в вк https://vk.ru/wall-218934059_2900 , самые интересные спросят на встрече
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