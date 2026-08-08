Совместно с шеф-кондитером приготовишь три знаменитых десерта и продегустируешь их. Что тебя ждёт? Научишься делать разные виды теста. Приготовишь сладкие крема и соусы. Каждый примет участие в приготовлении блюд под руководством профессионального кондитера. Узнаешь, какие инструменты и инвентарь используются для приготовления десертов в домашних условиях. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: 1. Шоколадный фондан с ягодным соусом; 2. Классический чизкейк; 3. Тирамису.