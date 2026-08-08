ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Популярные десерты

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

от 3550₽ до 3700₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Совместно с шеф-кондитером приготовишь три знаменитых десерта и продегустируешь их. Что тебя ждёт? Научишься делать разные виды теста. Приготовишь сладкие крема и соусы. Каждый примет участие в приготовлении блюд под руководством профессионального кондитера. Узнаешь, какие инструменты и инвентарь используются для приготовления десертов в домашних условиях. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: 1. Шоколадный фондан с ягодным соусом; 2. Классический чизкейк; 3. Тирамису.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения
по подписке
Секулярность: как возник современный мир
Секулярность: как возник современный мир

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста