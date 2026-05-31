Погрузишься в атмосферу солнечной Грузии. Приготовишь ароматные блюда под руководством опытного шеф-повара. Работа в группах до 16 человек. Что тебя ждёт? Приготовишь совместно с шеф-поваром блюда по меню и продегустируешь их под бокал вина! Научишься делать тесто, каждый участник приготовит свои хачапури и хинкали! Узнаешь кулинарные секреты грузинской кухни, и то, как правильно использовать специи в блюдах. Напитки (чай, кофе, вода, бокал вина) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. День, проведённый в отличной компании и со вкусной едой! Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Хинкали с бараниной и травами; Хачапури по-имеретински; Чашушули с молодым картофелем;