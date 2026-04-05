Узнаешь все тонкости итальянской пасты. Работа в группах до 16 человек. Что тебя ждёт? Приготовишь вместе со всеми блюда согласно меню и продегустируешь их под бокал вина; Сам приготовишь тесто на пасту; Научишься работать с паста-машинкой; Напитки (вода, чай, кофе, вино) и легкие закуски; Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Проведёшь вечер в итальянской атмосфере. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Лазанья; Тортеллини с уткой в грибном соусе; Зеленые фетучини с морепродуктами и томатным соусом.