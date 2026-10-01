Довлатов. Пять углов
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 2200₽
Возраст 16+
Кино
Спектакли
Про событие
85-летию Сергея Довлатова посвящается. Спектакль создан по рассказам, письмам и стихам Сергея Довлатова. «Пять углов» — название ненапечатанного романа и одновременно место, где жил писатель в Ленинграде. Антон Шварц — актер Большого Драматического Театра (БДТ) в Санкт-Петербурге. В 2003 году окончил Санкт-Петербургскую Школу русской драмы имени И. Горбачева и сразу же был принят в знаменитую труппу БДТ. Кроме того, Антон активно сотрудничает с другими петербургскими площадками и известен своими авторскими моноспектаклями по прозе Сергея Довлатова.
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