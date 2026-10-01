85-летию Сергея Довлатова посвящается. Спектакль создан по рассказам, письмам и стихам Сергея Довлатова. «Пять углов» — название ненапечатанного романа и одновременно место, где жил писатель в Ленинграде. Антон Шварц — актер Большого Драматического Театра (БДТ) в Санкт-Петербурге. В 2003 году окончил Санкт-Петербургскую Школу русской драмы имени И. Горбачева и сразу же был принят в знаменитую труппу БДТ. Кроме того, Антон активно сотрудничает с другими петербургскими площадками и известен своими авторскими моноспектаклями по прозе Сергея Довлатова.