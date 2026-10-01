ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Довлатов. Пять углов

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2200₽
Возраст 16+
Кино
Спектакли

Про событие

85-летию Сергея Довлатова посвящается. Спектакль создан по рассказам, письмам и стихам Сергея Довлатова. «Пять углов» — название ненапечатанного романа и одновременно место, где жил писатель в Ленинграде. Антон Шварц — актер Большого Драматического Театра (БДТ) в Санкт-Петербурге. В 2003 году окончил Санкт-Петербургскую Школу русской драмы имени И. Горбачева и сразу же был принят в знаменитую труппу БДТ. Кроме того, Антон активно сотрудничает с другими петербургскими площадками и известен своими авторскими моноспектаклями по прозе Сергея Довлатова.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Плэйбек-театр: «Дефицит»
Плэйбек-театр: «Дефицит»

700₽

по подписке
Магазин
Магазин
по подписке
Середина 90-х
Середина 90-х
по подписке
Донни Дарко
Донни Дарко
по подписке
Серёжа очень тупой
Серёжа очень тупой
по подписке
Театр: люблю и ненавижу
Театр: люблю и ненавижу

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста