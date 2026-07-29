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НЕточка

Креативный кластер «Л52»
ул. Бажова, 124 А

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Постановка предлагает размышление о том, как «особенным» людям существовать в современном социуме. В центре внимания оказывается их собственный взгляд на отношения, семью и жизнь в целом. Проект переводит дискуссию из плоскости обсуждения социальных или медицинских проблем в формат откровенного разговора на сцене о возможности быть счастливым. В основе действия лежит соединение классической литературы и документального театра. Литературной базой для постановки стал роман Федора Достоевского «Неточка Незванова», который переплетается с реальными историями и размышлениями участников.

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