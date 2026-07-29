Постановка предлагает размышление о том, как «особенным» людям существовать в современном социуме. В центре внимания оказывается их собственный взгляд на отношения, семью и жизнь в целом. Проект переводит дискуссию из плоскости обсуждения социальных или медицинских проблем в формат откровенного разговора на сцене о возможности быть счастливым. В основе действия лежит соединение классической литературы и документального театра. Литературной базой для постановки стал роман Федора Достоевского «Неточка Незванова», который переплетается с реальными историями и размышлениями участников.