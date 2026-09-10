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Робот, который потерялся

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2800₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль Леры Телегиной в жанре театра предмета по рассказу Айзека Азимова. Впервые на сцене «Самоцвет: Театра». На сцене — минимализм: только один стол и набор пластиковых стаканчиков. Никаких громоздких декораций, костюмов и спецэффектов. Стол — это и лаборатория, и коридор, и пульт управления, и изолированная зона, где решается судьба людей и машин. Спектакль исследует хрупкость правил, на которых держится безопасность: даже небольшое изменение в программе приводит к серьёзным последствиям. Через простые предметы зритель видит, как легко нарушить баланс между действием и бездействием, и как сложно обнаружить эту ошибку, когда все выглядят одинаково.

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