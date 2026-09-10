Докажите, что вы есть
улица Добролюбова, 4
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Это экзистенциальная драма с элементами абсурда и пластики. За основу взят текст одной из самых недооценённых отечественных пьес рубежа XX-XXI веков — повествование о некоем могущественном зле в лице человека. То ли мистика, то ли история о сумасшествии, до конца не ясно. Разговор, происходящий между персонажами на протяжении спектакля, плавно перетекает то в танец, то в философский диалог, то в абсурдистский нуар. Спектакль представляет собой синтез жанров и форм, затрагивая тему страха перед обликом смерти и вопрос человеческого самосознания.
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