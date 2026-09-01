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Сква-шки

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2800₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Режиссерский дебют Григория Ильина по мотивам бессмертной поэмы Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки». Все говорят: «Кремль, Кремль…» Поговорят, поговорят, помолчат, потом снова поговорят и фоном бесконечный стук колес поезда, пытающегося объехать или переехать всю необъятную. И мысль эта всё преследует, не отстанет, что все мы немного Веничка, что-то где-то там, вдали, светлое и настоящее, а в настоящем всё в тумане. Шаг не знаешь куда сделать. И объявления станций голосом этим гадким, как проводником в этот мир нелепый и шаткий, где постоянно мы ищем свет в самом мраке на трагическом, порой абсурдном и чуточку весёлом пути. Наверное, Веничка — это не персонаж, это состояние, знакомое каждому: когда мир за окном распадается на куски, и ты отчаянно ищешь ответы на вопросы, которых даже не понимаешь. Здесь нет ответов, только ещё больше вопросов. Но, возможно, это и есть путь к себе. Этот спектакль не требует понимания — он требует участия. Как заело вот в голове «сква-шки, сква-шки, не уйдет и не отстанет ведь, зараза.

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