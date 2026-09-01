Результат двухмесячной Летней лаборатории Театра горожан, которую проводило Творческое объединение «АкТёрка» и режиссер Ольга Веретенникова. В рамках лаборатории 10 участниц искали ответы на вопросы: как часто люди говорят «НЕТ», насколько хорошо чувствуют личные границы, много ли раз в жизни в угоду общества они отказывали самим себе? А когда перестал, что-нибудь изменилось? Через театральные практики каждая горожанка нашла форму для своего высказывания со сцены. Получился женский спектакль о мечтах, разводах, увольнении, материнстве и старении.