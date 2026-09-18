Семья — это не просто родственники, а ещё и место, где тебя любят и принимают любым, поддерживают в трудный момент и разделяют радость. Брат — это лучший друг, от которого нельзя избавиться. Сестра — единственный враг, без которого не можешь жить. Этот спектакль про то, что родные люди не обязаны быть удобными. Они могут бесить, раздражать, говорить не те слова. Но когда рядом больше никого нет — они есть. «Ну, а ЧО?!» — это нелепая история одной особенной, но настоящей, крепкой семьи, в которой любят друг друга такими какие они есть, принимают, ценят, и прощают, чтобы ни случилось. «Мы улыбаемся, потому что мы брат и сестра. Мы смеемся, потому что ничего не можем с этим поделать»