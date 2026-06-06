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Антиутопия книжного горения «451 градус по Фаренгейту»

Theatrum
улица Александра Козицына, 2

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Тебе уютно в своем мире? Ты веришь его ярким краскам, искренним улыбкам, узнаваемым героям, потоку привычных слов и картинок? А если это — глянцевый комикс, за страницами которого бесконечное пепелище более сложных смыслов? Приходи заглянуть в такую реальность. Где порядок выжигают, свет сгущает тьму, а фаренгейты измеряют не тепло — страх. Здесь дружба становится набором слов, любовь — обещанием глубины, а героизм — тенью согласия. Но однажды что-то меняется. В потоке привычного вдруг появляется искра — и от нее уже не отвести взгляд.

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