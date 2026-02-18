Ты помнишь свой самый счастливый момент жизни? А самый грустный? А когда тебе было страшнее всего? Память. Она избирательна, коварна и изворотлива. Хочешь ты этого или нет, но она позволяет помнить только то, что ей выгоднее всего. Жизнь Вени — отражение трагедий XX века. Но что осталось в памяти немощного старика? Лишь цепь «апрелей» — ярких, страшных, неоднозначных моментов. Память выборочна и коварна. Она позволяет помнить только то, что легче вынести. Был ли он добрым? Беспощадным? Героем? И главное: существовала ли кухарка Катя, или это лишь удобная ширма для слишком болезненной правды? «Бесконечный апрель» — это гипнотическое исследование хрупкой грани между реальностью и вымыслом в личной истории, где каждый зритель задастся вопросом: а что помню я?