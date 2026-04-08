THEATRUM — частный универсальный театр, первая в Верхней Пышме профессиональная сценическая площадка. THEATRUM уникален универсальностью и высокой технологичностью, благодаря чему здесь возможна самая разнообразная палитра мероприятий: от драматических постановок до оперных спектаклей. Клуб THEATRUM — это современное пространство на 180 зрительских мест, расположенное в здании Музея автомобильной техники УГМК. Оснащенность площадки позволяет клубу THEATRUM соответствовать не только максимально широкому спектру зрительских предпочтений, но и условиям райдеров известнейших коллективов. Зал THEATRUM «способен» трансформироваться под любую схему расположения публики: от веками практикуемого амфитеатра до современного клубного варианта. пн: выходной вт-вс: 10:00-18:00