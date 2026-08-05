Это спектакль о жизни, которая продолжается, когда главные решения уже не проговариваются вслух. Мужчина и женщина живут вместе долго. Без громких конфликтов. Но с тем напряжением, которое возникает, когда уйти трудно, а остаться — уже не спасение. «Одной ногой здесь, другой там» — спектакль о близости, ставшей привычкой, о любви, которая не исчезла, а растворилась в быту и времени. О людях, которые не расстались — и в этом их главный конфликт. Спектакль идёт в двух актёрских составах: тот же текст, та же история, но разное ощущение прожитой жизни. Для зрителей, которые знают, что жизнь — не черновик.