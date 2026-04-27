Безумно смешная, абсурдная, умная комедия о вечном. Если ты хочешь не только от души посмеяться, но и заглянуть в бездну бытия — этот спектакль для тебя. Программисту Сергею доставляют посылку трое курьеров...и остаются с ним в течение часа. Что делать, когда в жизнь вторгается абсурд? Что в посылке? А с тобой давно играли в города? Добрый спектакль о том, что всегда побеждает жизнь, нежность и любовь.