Серёжа очень тупой
улица Малышева, 145АФ
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Безумно смешная, абсурдная, умная комедия о вечном. Если ты хочешь не только от души посмеяться, но и заглянуть в бездну бытия — этот спектакль для тебя. Программисту Сергею доставляют посылку трое курьеров...и остаются с ним в течение часа. Что делать, когда в жизнь вторгается абсурд? Что в посылке? А с тобой давно играли в города? Добрый спектакль о том, что всегда побеждает жизнь, нежность и любовь.
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