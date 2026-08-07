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Симонов и Кузнецов

Центр Современной Драматургии
улица Малышева, 145АФ

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Мировая премьера пьесы Николая Коляды, которая ждала своей первой постановки четырнадцать лет. Коля Симонов и Илья Кузнецов хотели заработать, купили на последние деньги товар и решили сократить дорогу. Теперь машина разбита, товар валяется в грязи, связи нет, помощи ждать неоткуда. Вокруг — лес, заброшенная дорога и ни одной живой души. Только два старых друга, которым предстоит выяснить, что делать дальше и кто во всём виноват. Они пьют, ссорятся, мирятся, вспоминают прошлое и изо всех сил пытаются не сойти с ума. Смешное постепенно становится страшным, а бытовая катастрофа превращается в историю о дружбе, одиночестве, несбывшихся мечтах и человеке, который снова хотел как лучше. «Симонов и Кузнецов» — хулиганская, живая и беспощадно смешная энциклопедия русского отчаяния. Расписание сеансов смотри по кнопке «Купить билет».

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