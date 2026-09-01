С давних времён любопытство побуждает людей обращать взор к звёздам и искать ответы на вопросы в тайных символах. Императоры, полководцы, политики, дизайнеры и модельеры часто прибегали к помощи предсказателей. В чём заключается мистическая притягательность астрологии и гадании на картах Таро? Действительно ли звёзды могут предсказывать судьбу или все же её вершит сам Человек… На эту тему порассуждают персонажи Старших арканов Таро. Шут, Звезда, Луна и даже Смерть не просто «оживут» перед зрителями, но и поведают о загадочных событиях из жизни реальных исторических личностей: как Наполеон встретил Жозефину и при чём здесь гадательный салон Марии Ленорман, существовал ли на самом деле граф Калиостро, и удалось ли Николя Фламелю создать философский камень… Игру актёров дополняют потрясающие вокальные номера и музыка. И, конечно, какой же мистический салон обойдётся без гаданий? Подарок для всех гостей вечера – расклады на картах Таро».