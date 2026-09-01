«Самоцвет: 6 Канал» — целая серия мероприятий в честь дня рождения бара. Стань зрителем в телестудии на втором этаже и отметь шестилетие Самоцвета. В праздничной сетке телепередач недели ожидает первая — установочная — игра в рамках серии игр Межсезонья в новом парном формате «Нас двое». Встреча пройдет в виде кроссовера «Интеллектуального клуба» и «Быстрых свиданий». Чтобы узнать подробности и стать участником, пиши Господину ведущему в тг. Вход свободный.