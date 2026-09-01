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Капитал-шоу «Поле чудес»

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

«Самоцвет: 6 Канал» — целая серия мероприятий в честь дня рождения бара. Стань зрителем в телестудии на втором этаже и отметь шестилетие Самоцвета. Три тройки игроков передают привет любимым, дарят подарки, хохмят, показывают номера, ждут заветное «Ав-то-мо-биль!» и, конечно же, отгадывают слово, задуманное ведущим с густыми усами. Имена игроков скоро раскроют, а тебя приглашают занять места в зрительном зале. Благодарных зрителей ведущий не оставит без внимания. Вход свободный.

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