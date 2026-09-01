«Самоцвет: 6 Канал» — целая серия мероприятий в честь дня рождения бара. Стань зрителем в телестудии на втором этаже и отметь шестилетие Самоцвета. Три тройки игроков передают привет любимым, дарят подарки, хохмят, показывают номера, ждут заветное «Ав-то-мо-биль!» и, конечно же, отгадывают слово, задуманное ведущим с густыми усами. Имена игроков скоро раскроют, а тебя приглашают занять места в зрительном зале. Благодарных зрителей ведущий не оставит без внимания. Вход свободный.