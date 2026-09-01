Телеархив: «Форт Боярд»
улица Малышева, 29А
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Бесплатно
Возраст 18+
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Про событие
«Самоцвет: 6 Канал» — целая серия мероприятий в честь дня рождения бара. Стань зрителем в телестудии на втором этаже и отметь шестилетие Самоцвета. Будешь смотреть лучшие моменты приключенческого шоу-квеста вместе с баром «Телевизор». Радиоведущий и музыкант Даня Ворожбит прокомментирует и поможет разобраться в происходящем на экране. Помнишь непростые испытания, тигров, горы монет, ключи, магистров игры в масках и Старца Фура? Кстати, последний явится из бара «Телевизор» и встанет за барную стойку, задаст вопросы гостям и наградит пивом за правильные ответы. Вход свободный.
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