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Битва экстрасенсов: мистическое расследование

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

«Самоцвет: 6 Канал» — целая серия мероприятий в честь дня рождения бара. Стань зрителем в телестудии на втором этаже и отметь шестилетие Самоцвета. Театральная платформа «Самоцвета» подготовила особый выпуск, где выдающиеся специалисты в области связи с потусторонними силами пройдут ряд испытаний, чтобы разгадать тайну древнего особняка. Заслуженные ведьмы, маги и прочие ясновидящие в исполнении резидентов театральной платформы продемонстрируют свои исключительные экстрасенсорные способности, а испытания их способностей пройдут под чутким руководством ведущего шоу Григория Ильина в компании с импресарио театральной платформы Ильёй Боровцом. Участники: Рома Рыбин Мария Борщевик Лера Телегина Илья Сумбаташвили Василиса Борок Ведущий — Григорий Ильин

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