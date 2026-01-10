«Самоцвет: 6 Канал» — целая серия мероприятий в честь дня рождения бара. Стань зрителем в телестудии на втором этаже и отметь шестилетие Самоцвета. Театральная платформа «Самоцвета» подготовила особый выпуск, где выдающиеся специалисты в области связи с потусторонними силами пройдут ряд испытаний, чтобы разгадать тайну древнего особняка. Заслуженные ведьмы, маги и прочие ясновидящие в исполнении резидентов театральной платформы продемонстрируют свои исключительные экстрасенсорные способности, а испытания их способностей пройдут под чутким руководством ведущего шоу Григория Ильина в компании с импресарио театральной платформы Ильёй Боровцом. Участники: Рома Рыбин Мария Борщевик Лера Телегина Илья Сумбаташвили Василиса Борок Ведущий — Григорий Ильин